В США мужчину оштрафовали за лай собаки

Житель округа Йорк проиграл трехлетнюю судебную борьбу.

Фото: Positively.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель округа Йорк в течение трех лет пытался обжаловать предписание о нарушении общественного спокойствия из-за лая своей собаки, однако потерпел поражение в очередной попытке пересмотра дела, пишет Pennlive.

Эндрю Маккормак трижды обжаловал предписание и штраф в размере 25 долларов США — и каждый раз проигрывал. В результате он дополнительно заплатил сотни долларов судебных расходов и сборов.

Суд Пенсильвании постановил, что местное положение о общественных неудобствах является конституционным, Маккормаку был обеспечен справедливый судебный разбор на уровне округа, а доказательств было достаточно для признания его виновным в нарушении правил.

Как следует из судебного решения, 7 марта 2023 года региональная полиция Северного округа Йорк составила предписание после жалобы на то, что собака Маккормака по кличке Макс громко лаяла. Всего полиция получила три жалобы, а после четвертой владельца привлекли к ответственности.

Во время слушания в суде округа Йорк сосед Маккормака предоставил три аудиозаписи лая и дал показания, что собака часто выбегала из дома, лаяла от пяти до десяти минут и возвращалась обратно, повторяя это в течение одного-двух часов.

Маккормак возражал, что местные правила не определяют конкретную продолжительность лая, которая считалась бы нарушением. Он утверждал, что собака лишь «социально лаяла» вместе с другими псами или игралась. «Это то, что собаки должны делать. Развлекаться!» — заявил он.

Общая сумма расходов по делу составила примерно 626,98 доллара.

«Вероятно, мне придется остановиться на этом этапе. Я не думаю, что у меня хорошие шансы в Верховном суде, — сказал Маккормак. — Суд не видит это так, как я, так что… как есть».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.