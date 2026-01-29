Трамп стверджує, що особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ протягом тижня

Дональд Трамп заявив, що особисто попросив Путіна «не атакувати Київ та інші міста протягом тижня» через несприятливі погодні умови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відсутність російських обстрілів Києва впродовж останніх днів пов’язує зі своєю особистою розмовою з Путіним.

Він заявив, що особисто попросив Путіна «не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився», — це стало відомо з трансляції Білого дому.

Трамп наголосив, що саме після цього звернення, за його твердженням, Київ не зазнавав обстрілів з боку РФ протягом тижня.

«Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто робити марний дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили», – сказав.

