  1. У світі
  2. / В Україні

Трамп стверджує, що особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ протягом тижня

19:46, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявив, що особисто попросив Путіна «не атакувати Київ та інші міста протягом тижня» через несприятливі погодні умови.
Трамп стверджує, що особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ протягом тижня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що відсутність російських обстрілів Києва впродовж останніх днів пов’язує зі своєю особистою розмовою з Путіним.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Він заявив, що особисто попросив Путіна «не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився», — це стало відомо з трансляції Білого дому.

Трамп наголосив, що саме після цього звернення, за його твердженням, Київ не зазнавав обстрілів з боку РФ протягом тижня.

«Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто робити марний дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили», – сказав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]