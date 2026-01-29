Трамп утверждает, что лично попросил Путина не обстреливать Киев в течение недели

Дональд Трамп заявил, что лично попросил Путина «не атаковать Киев и другие города в течение недели» из-за неблагоприятных погодных условий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие российских обстрелов Киева в течение последних дней он связывает со своим личным разговором с Путиным.

Он заявил, что лично попросил Путина «не обстреливать Киев и другие города в течение недели, и он согласился», — об этом стало известно из трансляции Белого дома.

Трамп подчеркнул, что именно после этого обращения, по его утверждению, Киев не подвергался обстрелам со стороны РФ в течение недели.

«Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели, и он согласился это сделать, и я должен сказать, что это было очень приятно. Многие люди говорили, что не стоит делать напрасный звонок, потому что ничего не получится, но он это сделал, и мы очень рады, что они это сделали», — сказал Трамп.

