«Це дуже небезпечно»: Трамп попередив Британію щодо співпраці з Китаєм

Трамп застеріг Лондон від поглиблення бізнес-зв’язків із Китаєм.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ділові відносини Великої Британії з Китаєм є «дуже небезпечними». Про це він сказав після зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, повідомляє Politico.

Під час візиту британський прем’єр домігся запровадження безвізового режиму для громадян Великої Британії в Китаї терміном до 30 днів, а також зниження китайських мит на шотландський віскі.

Коментуючи прагнення Лондона до активнішої співпраці з Пекіном, Трамп зробив заяву під час своєї присутності на прем’єрі фільму «Меланія» у Вашингтоні. Відповідаючи на запитання журналістів, він застеріг Велику Британію від бізнесу з Китаєм, а також різко висловився щодо Канади.

«Для них це дуже небезпечно. Я думаю, ще небезпечніше для Канади вести бізнес з Китаєм. Канада переживає не найкращі часи. У них справи йдуть не дуже добре, і не можна розглядати Китай як вирішення проблеми. Я дуже добре знаю Китай. Я знаю, що президент Сі – мій друг. Я дуже добре його знаю. Але це велика перешкода, яку потрібно подолати», — заявив Трамп.

Водночас напередодні вильоту до Пекіна Кір Стармер у розмові з журналістами відкинув припущення, що його поїздка може викликати роздратування у президента США. Він наголосив, що відносини Великої Британії зі Сполученими Штатами залишаються одними з найтісніших, зокрема у сферах оборони, безпеки, розвідки та торгівлі.

Стармер також підкреслив, що Лондон не має наміру обирати між економічною співпрацею зі США та Китаєм. У Даунінг-стріт, зі свого боку, зазначили, що сам Дональд Трамп планує візит до Китаю у квітні та раніше публічно називав Сі Цзіньпіна своїм другом.

