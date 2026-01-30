«Это очень опасно»: Трамп предупредил Великобританию о сотрудничестве с Китаем

Трамп предостерег Лондон от углубления деловых связей с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что деловые отношения Великобритании с Китаем являются «очень опасными». Об этом он сказал после встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщает Politico.

Во время визита британский премьер добился введения безвизового режима для граждан Великобритании в Китае сроком до 30 дней, а также снижения китайских пошлин на шотландский виски.

Комментируя стремление Лондона к более активному сотрудничеству с Пекином, Трамп сделал заявление во время своего присутствия на премьере фильма «Мелания» в Вашингтоне. Отвечая на вопросы журналистов, он предостерег Великобританию от бизнеса с Китаем, а также резко высказался в отношении Канады.

«Для них это очень опасно. Я думаю, еще опаснее для Канады вести бизнес с Китаем. Канада переживает не лучшие времена. У них дела идут не очень хорошо, и нельзя рассматривать Китай как решение проблемы. Я очень хорошо знаю Китай. Я знаю, что президент Си — мой друг. Я очень хорошо его знаю. Но это большое препятствие, которое нужно преодолеть», — заявил Трамп.

В то же время накануне вылета в Пекин Кир Стармер в беседе с журналистами отверг предположение, что его поездка может вызвать раздражение у президента США. Он подчеркнул, что отношения Великобритании с Соединенными Штатами остаются одними из самых тесных, в частности в сферах обороны, безопасности, разведки и торговли.

Стармер также подчеркнул, что Лондон не намерен выбирать между экономическим сотрудничеством с США и Китаем. В Даунинг-стрит, со своей стороны, отметили, что сам Дональд Трамп планирует визит в Китай в апреле и ранее публично называл Си Цзиньпина своим другом.

