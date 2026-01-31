У США почався частковий шатдаун — що відомо

Частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США — CBS News.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний уряд Сполучених Штатів частково зупинив роботу, попри схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну. Про це інформує CBS News.

Часткове припинення роботи федеральних установ у США офіційно стартувало опівночі 31 січня за східним часом. Це сталося через кілька годин після того, як Сенат схвалив рішення про продовження фінансування більшості урядових відомств до вересня.

Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений Палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка.

Крім того, голосування в Палаті представників очікується найближчим часом після повернення законодавців до Вашингтона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.