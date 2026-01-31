В США начался частичный шатдаун — что известно

Частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США - CBS News.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральное правительство Соединенных Штатов частично остановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимом для предотвращения шатдауна. Об этом сообщает CBS News.

Частичное прекращение работы федеральных учреждений в США официально стартовало в полночь 31 января по восточному времени. Это произошло спустя несколько часов после того, как Сенат принял решение о продолжении финансирования большинства правительственных ведомств до сентября.

Ожидается, что остановка будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, имеющей перерыв в работе до понедельника.

Кроме того, голосование в Палате представителей ожидается в ближайшее время по возвращении законодателей в Вашингтон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.