Чи законна відмова від газу в новобудовах: апеляційний суд США розглядає справу Нью-Йорка

Будівельні та сантехнічні асоціації стверджують, що міська заборона суперечить федеральному законодавству.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Професійні об’єднання сантехніків і будівельних підрядників звернулися до Апеляційного суду США Другого округу з вимогою скасувати заборону Нью-Йорка на використання природного газу та іншого викопного палива в нових будинках. Вони вважають, що місто перевищило свої повноваження і порушило федеральне законодавство. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть заборони

Закон ухвалили у 2021 році за каденції мера Білла де Блазіо. Він передбачає, що:

з 1 січня 2024 року майже всі нові будівлі до семи поверхів мають бути повністю електричними;

з 1 липня 2027 року ця вимога пошириться і на вищі будинки.

Фактично в новобудовах заборонено встановлювати газові плити, котли та інше обладнання, яке працює на природному газі або мазуті й утворює викиди CO₂.

Міська влада пояснює це кліматичною політикою та прагненням зменшити забруднення повітря.

Чому проти виступили бізнес-об’єднання

У 2023 році галузеві організації подали позов до федерального суду. Їхній головний аргумент: заборона Нью-Йорка суперечить федеральному Закону про енергетичну політику та збереження енергії 1975 року. Цей закон забороняє штатам і містам самостійно встановлювати правила, які стосуються енергоспоживання побутових приладів — зокрема плит, обігрівачів і котлів.

На думку позивачів, якщо місто забороняє газові прилади, воно фактично зводить їхнє «енергоспоживання» до нуля, а це вже сфера, яку регулює федеральний закон, а не місцева влада.

Позиція судів і міста

Суд першої інстанції став на бік Нью-Йорка. Суддя вирішила, що міський закон не регулює енергоспоживання приладів напряму, а лише визначає, яке паливо можна використовувати в будівлях. Тому, на її думку, заборона не порушує федеральне законодавство.

Тепер справу розглядає апеляційний суд. Представники бізнесу наголошують: якщо це рішення залишать у силі, по всій країні з’являться подібні заборони, і споживачі втратять можливість обирати між газом та електрикою.

Вони також посилаються на інше судове рішення — в Каліфорнії, де апеляційний суд визнав подібну заборону незаконною та змусив місто Берклі її скасувати.

Нью-Йорк, своєю чергою, наполягає: Конгрес США не забороняв містам відмовлятися від певних видів палива, а отже місцева влада має право ухвалювати такі рішення самостійно.

Що це означає далі

Судді поки що не оголосили рішення. Якщо апеляційний суд підтримає позивачів, Нью-Йорк може бути змушений переглянути свою кліматичну політику щодо новобудов. Якщо ж місто виграє, це стане сигналом для інших американських мегаполісів, що заборона газу в нових будинках є законною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.