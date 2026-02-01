Законен ли отказ от газа в новостройках: апелляционный суд США рассматривает дело Нью-Йорка

Строительные и сантехнические ассоциации утверждают, что городской запрет противоречит федеральному законодательству.

Профессиональные объединения сантехников и строительных подрядчиков обратились в Апелляционный суд США Второго округа с требованием отменить запрет Нью-Йорка на использование природного газа и другого ископаемого топлива в новых зданиях. Они считают, что город превысил свои полномочия и нарушил федеральное законодательство. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть запрета

Закон был принят в 2021 году во время каденции мэра Билла де Блазио. Он предусматривает, что:

с 1 января 2024 года почти все новые здания высотой до семи этажей должны быть полностью электрическими;

с 1 июля 2027 года это требование распространится и на более высокие здания.

Фактически в новостройках запрещено устанавливать газовые плиты, котлы и другое оборудование, которое работает на природном газе или мазуте и образует выбросы CO₂.

Городские власти объясняют это климатической политикой и стремлением сократить загрязнение воздуха.

Почему против выступили бизнес-объединения

В 2023 году отраслевые организации подали иск в федеральный суд. Их главный аргумент: запрет Нью-Йорка противоречит федеральному Закону об энергетической политике и энергосбережении 1975 года. Этот закон запрещает штатам и городам самостоятельно устанавливать правила, касающиеся энергопотребления бытовых приборов — в частности плит, обогревателей и котлов.

По мнению истцов, если город запрещает газовые приборы, он фактически сводит их «энергопотребление» к нулю, а это уже сфера, которую регулирует федеральный закон, а не местные власти.

Позиция судов и города

Суд первой инстанции встал на сторону Нью-Йорка. Судья решила, что городской закон не регулирует энергопотребление приборов напрямую, а лишь определяет, какое топливо можно использовать в зданиях. Поэтому, по ее мнению, запрет не нарушает федеральное законодательство.

Теперь дело рассматривает апелляционный суд. Представители бизнеса подчеркивают: если это решение останется в силе, по всей стране появятся аналогичные запреты, и потребители потеряют возможность выбирать между газом и электричеством.

Они также ссылаются на другое судебное решение — в Калифорнии, где апелляционный суд признал подобный запрет незаконным и обязал город Беркли его отменить.

Нью-Йорк, в свою очередь, настаивает: Конгресс США не запрещал городам отказываться от отдельных видов топлива, а значит местные власти имеют право самостоятельно принимать такие решения.

Что это означает дальше

Судьи пока не объявили решение. Если апелляционный суд поддержит истцов, Нью-Йорк может быть вынужден пересмотреть свою климатическую политику в отношении новостроек. Если же город выиграет, это станет сигналом для других американских мегаполисов, что запрет газа в новых зданиях является законным.

