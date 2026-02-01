  1. У світі

Трамп доручив підготувати плани швидкого удару по Ірану без ризику тривалої війни — WSJ

08:30, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед найбільш жорстких варіантів розглядається низка авіаударів по об’єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції.
Трамп доручив підготувати плани швидкого удару по Ірану без ризику тривалої війни — WSJ
Фото: White House
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим підготувати кілька швидких сценаріїв кампанії проти Ірану без затяжного конфлікту на Близькому Сході, пише The Wall Street Journal.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Джерела видання повідомляють, що Трамп очікує на сценарії ударів, здатних завдати іранському режиму настільки відчутної шкоди, щоб змусити Тегеран піти на низку поступок. Йдеться насамперед про згоду на вимоги США щодо ядерної програми, а також про звільнення політичних опонентів і дисидентів.

Серед найбільш жорстких варіантів розглядається низка авіаударів по об’єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції. Такий сценарій має продемонструвати силу та рішучість США без розгортання повномасштабної війни.

Крім того, розглядається й менш радикальний підхід - точкові удари по символічних цілях. Вони мали б залишити простір для подальшої ескалації у разі, якщо Іран відмовиться укладати угоду на умовах, прийнятних для адміністрації Трампа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]