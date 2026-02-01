Трамп доручив підготувати плани швидкого удару по Ірану без ризику тривалої війни — WSJ

Серед найбільш жорстких варіантів розглядається низка авіаударів по об’єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції.

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим підготувати кілька швидких сценаріїв кампанії проти Ірану без затяжного конфлікту на Близькому Сході, пише The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомляють, що Трамп очікує на сценарії ударів, здатних завдати іранському режиму настільки відчутної шкоди, щоб змусити Тегеран піти на низку поступок. Йдеться насамперед про згоду на вимоги США щодо ядерної програми, а також про звільнення політичних опонентів і дисидентів.

Серед найбільш жорстких варіантів розглядається низка авіаударів по об’єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції. Такий сценарій має продемонструвати силу та рішучість США без розгортання повномасштабної війни.

Крім того, розглядається й менш радикальний підхід - точкові удари по символічних цілях. Вони мали б залишити простір для подальшої ескалації у разі, якщо Іран відмовиться укладати угоду на умовах, прийнятних для адміністрації Трампа.

