Трамп поручил подготовить планы быстрого удара по Ирану без риска затяжной войны — WSJ

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным подготовить несколько быстрых сценариев кампании против Ирана без затяжного конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания сообщают, что Трамп ожидает сценариев ударов, способных нанести иранскому режиму настолько ощутимый ущерб, чтобы заставить Тегеран пойти на ряд уступок. Речь идет прежде всего о согласии на требования США относительно ядерной программы, а также об освобождении политических оппонентов и диссидентов.

Среди наиболее жестких вариантов рассматривается серия авиаударов по объектам иранской власти и Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий должен продемонстрировать силу и решимость США без развертывания полномасштабной войны.

Кроме того, рассматривается и менее радикальный подход — точечные удары по символическим целям. Они должны оставить пространство для дальнейшей эскалации в случае, если Иран откажется заключать соглашение на условиях, приемлемых для администрации Трампа.

