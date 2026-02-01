  1. У світі

Bitcoin подешевшав на 10% з початку року – інвестори переходять у золото

17:59, 1 лютого 2026
На тлі зростання цін на золото та геополітичної напруженості інвестори віддають перевагу безпечним активам.
Bitcoin подешевшав на 10% з початку року – інвестори переходять у золото
Фото: Getty Images
Ціна Bitcoin впала до найнижчого рівня з часу тарифного шоку минулого року. У суботу криптовалюта подешевшала на 7% – до $76,503. Вранці в неділю Bitcoin трохи відновився до $78,687, але з початку року його вартість знизилася приблизно на 10%.

За даними Financial Times, падіння відбулося на тлі зростання цін на золото та інші дорогоцінні метали, оскільки інвестори шукали безпечні активи через загострення геополітичної напруженості та тарифні загрози. Золото останніми днями досягало рекордних $5,600 за тройську унцію (+23%), проте в п’ятницю його ціна різко впала до близько $4,800.

Минулого року Bitcoin досяг рекордних майже $125,000 завдяки схвальній реакції інвесторів на дії президента США Дональда Трампа щодо підтримки криптовалют, включно з призначенням лояльних регуляторів, зменшенням контролю за криптокомпаніями та ухваленням правил для стейблкоїнів.

З того часу його ціна різко впала. Інші криптовалюти, зокрема Ethereum і Solana, також втратили значну частину вартості.

Тарифні погрози Трампа, його вимоги щодо Гренландії та загострення ситуації з Іраном і Венесуелою змушують інвесторів обирати золото і срібло як безпечні активи, тоді як криптовалюти розглядають як більш ризикові.

США Дональд Трамп криптовалюта

