Bitcoin подешевел на 10% с начала года – инвесторы переходят в золото

Цена Bitcoin упала до самого низкого уровня со времени тарифного шока прошлого года. В субботу криптовалюта подешевела на 7% – до $76,503. Утром в воскресенье Bitcoin немного восстановился до $78,687, но с начала года его стоимость снизилась примерно на 10%.

По данным Financial Times, падение произошло на фоне роста цен на золото и другие драгоценные металлы, поскольку инвесторы искали безопасные активы из-за обострения геополитической напряженности и тарифных угроз. Золото в последние дни достигало рекордных $5,600 за тройскую унцию (+23%), однако в пятницу его цена резко упала до около $4,800.

В прошлом году Bitcoin достиг рекордных почти $125,000 благодаря одобрительной реакции инвесторов на действия президента США Дональда Трампа по поддержке криптовалют, включая назначение лояльных регуляторов, уменьшение контроля за криптокомпаниями и принятие правил для стейблкоинов.

С тех пор его цена резко упала. Другие криптовалюты, в частности Ethereum и Solana, также потеряли значительную часть стоимости.

Тарифные угрозы Трампа, его требования в отношении Гренландии и обострение ситуации с Ираном и Венесуэлой заставляют инвесторов выбирать золото и серебро как безопасные активы, в то время как криптовалюты рассматриваются как более рискованные.

