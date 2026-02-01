Болгарія остаточно перейшла на євро – лева більше не приймають у магазинах

З 1 лютого розрахунки в магазинах здійснюються лише в євро, решту також видають у єдиній валюті.

Опівночі 31 січня в Болгарії завершився одномісячний період паралельного обігу національної валюти лева та євро. Від 1 лютого торговельні заклади більше не зобов’язані приймати оплату в левах і мають видавати решту виключно в євро. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Болгарія офіційно приєдналася до єврозони 1 січня 2026 року — через 18 років після вступу до Європейського Союзу. Запровадження євро було однією з умов членства країни в ЄС, передбачених договором 2007 року. 4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк оприлюднили конвергенційні звіти, у яких підтвердили готовність Болгарії до переходу на єдину валюту.

Відповідно до закону про запровадження євро, ціни в роздрібній торгівлі відображатимуться одночасно в євро та левах до 8 серпня. Такий підхід має забезпечити прозорість для споживачів і запобігти спекуляціям.

Попри заборону для торговців і постачальників послуг підвищувати ціни впродовж перших шести місяців після вступу до єврозони, надійшли сотні повідомлень про порушення цієї норми.

Громадяни, які досі мають готівкові леви, можуть обміняти їх без комісії в комерційних банках і відділеннях болгарської пошти до 30 червня. Після цієї дати банки матимуть право стягувати комісію, водночас Національний банк Болгарії й надалі обмінюватиме леви на євро без обмежень у часі та безкоштовно.

