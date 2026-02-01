  1. У світі

Болгарія остаточно перейшла на євро – лева більше не приймають у магазинах

20:05, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 лютого розрахунки в магазинах здійснюються лише в євро, решту також видають у єдиній валюті.
Болгарія остаточно перейшла на євро – лева більше не приймають у магазинах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Опівночі 31 січня в Болгарії завершився одномісячний період паралельного обігу національної валюти лева та євро. Від 1 лютого торговельні заклади більше не зобов’язані приймати оплату в левах і мають видавати решту виключно в євро. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Болгарія офіційно приєдналася до єврозони 1 січня 2026 року — через 18 років після вступу до Європейського Союзу. Запровадження євро було однією з умов членства країни в ЄС, передбачених договором 2007 року. 4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк оприлюднили конвергенційні звіти, у яких підтвердили готовність Болгарії до переходу на єдину валюту.

Відповідно до закону про запровадження євро, ціни в роздрібній торгівлі відображатимуться одночасно в євро та левах до 8 серпня. Такий підхід має забезпечити прозорість для споживачів і запобігти спекуляціям.

Попри заборону для торговців і постачальників послуг підвищувати ціни впродовж перших шести місяців після вступу до єврозони, надійшли сотні повідомлень про порушення цієї норми.

Громадяни, які досі мають готівкові леви, можуть обміняти їх без комісії в комерційних банках і відділеннях болгарської пошти до 30 червня. Після цієї дати банки матимуть право стягувати комісію, водночас Національний банк Болгарії й надалі обмінюватиме леви на євро без обмежень у часі та безкоштовно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЄС Болгарія валюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без судимості, але з поверненням на службу до Нацгвардії: суд у Львові розглянув справу про СЗЧ

Суд вирішив, що норми воєнного часу допускають звільнення від покарання за умови продовження служби.

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]