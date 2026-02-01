Болгария окончательно перешла на евро – лев больше не принимается в магазинах

С 1 февраля расчеты в магазинах осуществляются только в евро, сдача также выдается в единой валюте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В полночь 31 января в Болгарии завершился месячный период параллельного обращения национальной валюты лева и евро. С 1 февраля торговые заведения больше не обязаны принимать оплату в левах и должны выдавать сдачу исключительно в евро. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Болгария официально присоединилась к еврозоне 1 января 2026 года – через 18 лет после вступления в Европейский Союз. Введение евро было одним из условий членства страны в ЕС, предусмотренных договором 2007 года. 4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк обнародовали конвергенционные отчеты, в которых подтвердили готовность Болгарии к переходу на единую валюту.

В соответствии с законом о введении евро, цены в розничной торговле будут отображаться одновременно в евро и левах до 8 августа. Такой подход должен обеспечить прозрачность для потребителей и предотвратить спекуляции.

Несмотря на запрет для торговцев и поставщиков услуг повышать цены в течение первых шести месяцев после вступления в еврозону, поступили сотни сообщений о нарушении этой нормы.

Граждане, которые до сих пор имеют наличные левы, могут обменять их без комиссии в коммерческих банках и отделениях болгарской почты до 30 июня. После этой даты банки будут иметь право взимать комиссию, в то же время Национальный банк Болгарии и в дальнейшем будет обменивать левы на евро без ограничений по времени и бесплатно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.