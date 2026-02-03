Стармер ініціює закон для виключення з Палати лордів

Палата лордів може змінити правила через справу Мендельсона.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив підготувати новий законопроєкт, який має позбавити Пітера Мендельсона права засідати в Палаті лордів. Підставою стали нові відомості про зв’язки колишнього британського посла у Вашингтоні з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє Politico.

За його словами, глава уряду звернувся до посадовців із вимогою якнайшвидше підготувати законодавчу ініціативу щодо виключення Мендельсона з Палати лордів. Речник зазначив, що прем’єр-міністр вважає за необхідне створити механізм, який дозволить Палаті лордів оперативніше позбавляти статусу осіб, що порушили встановлені норми.

Також повідомляється, що Кабінет міністрів передав матеріали до поліції після оприлюднення файлів, у яких ідеться про можливу передачу Мендельсоном чутливої інформації щодо обговорень урядової політики дискредитованому фінансисту.

