Стармер инициирует закон для исключения из Палаты лордов

Палата лордов может изменить правила из-за дела Мендельсона.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил подготовить новый законопроект, который должен лишить Питера Мендельсона права заседать в Палате лордов. Основанием стали новые сведения о связях бывшего британского посла в Вашингтоне с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Об этом сообщает Politico.

По его словам, глава правительства обратился к чиновникам с требованием как можно скорее подготовить законодательную инициативу по исключению Мендельсона из Палаты лордов. Пресс-секретарь отметил, что премьер-министр считает необходимым создать механизм, который позволит Палате лордов оперативнее лишать статуса лиц, нарушивших установленные нормы.

Также сообщается, что Кабинет министров передал материалы в полицию после обнародования файлов, в которых говорится о возможной передаче Мендельсоном конфиденциальной информации об обсуждениях правительственной политики дискредитированному финансисту.

