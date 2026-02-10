Трамп погрожує заблокувати відкриття нового мосту між Мічиганом та Канадою

Дональд Трамп зажадав від Канади компенсації за дозвіл відкрити новий міст до США.

Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати новий міст, що з'єднує Сполучені Штати та Канаду, посилаючись на ймовірну ворожість країни до США та її відносини з Китаєм. Також він зажадав від Канади компенсації. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social.

Міжнародний міст Горді-Хау, відкриття якого очікується на початку 2026 року, має стати єдиним мостом, який дозволяє пішохідний та велосипедний рух між Детройтом, американським штатом Мічиган, та Віндзором, канадський штат Онтаріо.

Однак Трамп поставив долю проєкту під загрозу, розлютившись на адміністрацію прем'єр-міністра Канади Марка Карні через загострення напруженості між двома країнами.

«Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполученим Штатам повністю не відшкодують усе, що ми їм надали, і доки Канада не ставитиметься до США з належною справедливістю та повагою», - написав Трамп у понеділок увечері у своєму Truth Social.

Він також додав, що переговори щодо проєкту розпочнуться «негайно», наполягаючи на тому, що США «мають володіти, можливо, принаймні половиною цього активу».

Будівництво мосту через річку Детройт, названого на честь покійного легендарного канадського хокеїста Горді Хоу, розпочалося у 2018 році та фінансувалося структурою, підконтрольною уряду Канади, який відповідає за експлуатацію, обслуговування та відновлення мосту протягом наступних 36 років.

Трамп також вказав на рішення Оттави вилучити американські спиртні напої, такі як бурбон, зі своїх державних магазинів алкогольних напоїв у відповідь на його неодноразові погрози зробити Канаду 51-м штатом США.

