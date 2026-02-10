  1. В мире

Трамп угрожает заблокировать открытие нового моста между Мичиганом и Канадой

09:41, 10 февраля 2026
Дональд Трамп потребовал от Канады компенсации за разрешение открыть новый мост в США.
Фото: truthsocial.com
Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать новый мост, соединяющий Соединенные Штаты и Канаду, сославшись на предполагаемую враждебность страны к США и ее отношения с Китаем. Также он потребовал от Канады компенсации. Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.

Международный мост Горди-Хау, открытие которого ожидается в начале 2026 года, должен стать единственным мостом, который позволяет пешеходное и велосипедное движение между Детройтом, американским штатом Мичиган, и Виндзором, канадской провинцией Онтарио.

Однако Трамп поставил судьбу проекта под угрозу, разозлившись на администрацию премьер-министра Канады Марка Карни из-за обострения напряженности между двумя странами.

«Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенным Штатам полностью не возместят все, что мы им предоставили, и пока Канада не будет относиться к США с должной справедливостью и уважением», — написал Трамп в понедельник вечером в своем Truth Social.

Он также добавил, что переговоры по проекту начнутся «немедленно», настаивая на том, что США «должны владеть, возможно, по крайней мере половиной этого актива».

Строительство моста через реку Детройт, названного в честь покойного легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу, началось в 2018 году и финансировалось структурой, подконтрольной правительству Канады, которое отвечает за эксплуатацию, обслуживание и восстановление моста в течение следующих 36 лет.

Трамп также указал на решение Оттавы изъять американские спиртные напитки, такие как бурбон, из своих государственных магазинов алкогольных напитков в ответ на его неоднократные угрозы сделать Канаду 51-м штатом США.

