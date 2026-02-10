У ЄС заговорили про заміну Visa та Mastercard і запуск власних платіжних рішень

Європа шукає альтернативу Visa та Mastercard, американські компанії з обробки платежів забезпечують близько 2/3 транзакцій картками в Єврозоні.

Генеральна директорка Європейської платіжної ініціативи (European Payments Initiative, EPI) Мартіна Ваймерт заявила, що Європі потрібні власні платіжні системи як альтернатива Visa та Mastercard, оскільки домінування американських компаній у сфері карткових платежів створює стратегічні ризики. Про це пише Financial Times.

За її словами, Євросоюз залишається надмірно залежним від міжнародних, насамперед американських, платіжних рішень. Хоча в окремих країнах існують національні карткові системи, у ЄС досі немає повноцінної транскордонної європейської альтернативи. Ваймерт наголосила, що в умовах зростання геополітичної напруги питання платіжного суверенітету потребує негайних дій.

За даними Європейського центрального банку, у 2022 році Visa та Mastercard забезпечували майже дві третини всіх карткових транзакцій у Єврозоні. При цьому 13 держав-членів взагалі не мають національних альтернатив американським платіжним провайдерам, а там, де такі схеми існують, їхня частка поступово скорочується. На тлі зменшення використання готівки європейські посадовці дедалі більше побоюються, що вплив великих американських платіжних компаній може бути використаний як інструмент тиску у разі погіршення трансатлантичних відносин.

У Європі це питання розглядають у ширшому контексті стратегічної залежності від США. Раніше лунали застереження і щодо домінування американських технологічних гігантів у цифровій інфраструктурі. Колишній президент ЄЦБ Маріо Драгі зазначав, що глибока економічна інтеграція створила залежності, які можуть бути використані як важелі впливу, коли партнери перестають бути союзниками.

Консорціум EPI, до якого входять 16 європейських банків і фінансових компаній, зокрема BNP Paribas та Deutsche Bank, у 2024 році запустив платіжний сервіс Wero — європейську альтернативу Apple Pay. Наразі ним користуються близько 48,5 млн людей у Бельгії, Франції та Німеччині. Проєкт планують розширити на онлайн- та офлайн-платежі до 2027 року.

Паралельно Європейський центральний банк просуває ідею цифрового євро як публічної платіжної інфраструктури для всієї Єврозони. У ЄЦБ вважають, що цифровий євро має зміцнити монетарний суверенітет блоку та зменшити залежність від зовнішніх платіжних систем. Очікується, що торговці будуть зобов’язані приймати цифровий євро з 2029 року, коли планується запуск токена.

Водночас проєкт цифрового євро викликає суперечки серед політиків і фінансових установ. Частина банків виступає проти, побоюючись, що ініціатива підірве приватні платіжні рішення. Голосування в Європарламенті щодо цього питання очікується пізніше цього року.

Мартіна Ваймерт застерігає, що цифровий євро може з’явитися занадто пізно. На її думку, Європі варто прискорити створення власної транскордонної платіжної мережі, не покладаючись виключно на довгострокові проєкти.

