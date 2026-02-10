В ЕС заговорили о замене Visa и Mastercard и запуске собственных платежных решений

Европа ищет альтернативу Visa и Mastercard: американские платежные компании обеспечивают около 2/3 карточных транзакций в Еврозоне.

Генеральный директор Европейской платежной инициативы (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт заявила, что Европе необходимы собственные платежные системы как альтернатива Visa и Mastercard, поскольку доминирование американских компаний в сфере карточных платежей создает стратегические риски. Об этом пишет Financial Times.

По ее словам, Евросоюз остается чрезмерно зависимым от международных, прежде всего американских, платежных решений. Хотя в отдельных странах существуют национальные карточные системы, в ЕС до сих пор нет полноценной трансграничной европейской альтернативы. Ваймерт подчеркнула, что в условиях роста геополитической напряженности вопрос платежного суверенитета требует немедленных действий.

По данным Европейского центрального банка, в 2022 году Visa и Mastercard обеспечивали почти две трети всех карточных транзакций в Еврозоне. При этом 13 государств-членов вообще не имеют национальных альтернатив американским платежным провайдерам, а там, где такие схемы существуют, их доля постепенно сокращается. На фоне снижения использования наличных европейские чиновники все больше опасаются, что влияние крупных американских платежных компаний может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений.

В Европе этот вопрос рассматривают в более широком контексте стратегической зависимости от США. Ранее звучали предупреждения и относительно доминирования американских технологических гигантов в цифровой инфраструктуре. Бывший президент ЕЦБ Марио Драги отмечал, что глубокая экономическая интеграция создала зависимости, которые могут быть использованы как рычаги влияния, когда партнеры перестают быть союзниками.

Консорциум EPI, в который входят 16 европейских банков и финансовых компаний, в частности BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустил платежный сервис Wero — европейскую альтернативу Apple Pay. В настоящее время им пользуются около 48,5 млн человек в Бельгии, Франции и Германии. Проект планируют расширить на онлайн- и офлайн-платежи до 2027 года.

Параллельно Европейский центральный банк продвигает идею цифрового евро как публичной платежной инфраструктуры для всей Еврозоны. В ЕЦБ считают, что цифровой евро должен укрепить монетарный суверенитет блока и уменьшить зависимость от внешних платежных систем. Ожидается, что торговцы будут обязаны принимать цифровой евро с 2029 года, когда планируется запуск токена.

В то же время проект цифрового евро вызывает споры среди политиков и финансовых учреждений. Часть банков выступает против, опасаясь, что инициатива подорвет частные платежные решения. Голосование в Европарламенте по этому вопросу ожидается позднее в этом году.

Мартина Ваймерт предостерегает, что цифровой евро может появиться слишком поздно. По ее мнению, Европе стоит ускорить создание собственной трансграничной платежной сети, не полагаясь исключительно на долгосрочные проекты.

