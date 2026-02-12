Криптопроєкт родини Трампа запускає платформу обміну валюти

World Liberty Financial анонсує новий сервіс World Swap для переказів і конвертації валют.

Криптовалютний проєкт World Liberty Financial, який підтримує родина президента США Дональда Трампа, повідомив про плани запуску нової платформи для обміну валюти та міжнародних переказів. Про це пише Reuters.

За словами співзасновника компанії Зака Фолкмана, новий сервіс під назвою World Swap буде доступний найближчим часом. Він представив платформу на заході Web 3 Consensus у Гонконзі.

«У світі переміщується понад 7 трильйонів доларів грошей з валюти в валюту, і все це дуже сильно оподатковується діючими гравцями», — зазначив Фолкман.

Компанія планує надати користувачам прямий доступ до дебетових карток і банківських рахунків у різних країнах та здійснювати валютні перекази за комісією, яка буде «незначною частиною» від існуючих ринкових ставок.

