Криптопроект семьи Трампа запускает платформу обмена валюты

World Liberty Financial анонсирует новый сервис World Swap для переводов и конвертации валют.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Криптовалютный проект World Liberty Financial, который поддерживает семья президента США Дональда Трампа, сообщил о планах запуска новой платформы для обмена валюты и международных переводов. Об этом пишет Reuters.

По словам соучредителя компании Зака Фолкмана, новый сервис под названием World Swap будет доступен в ближайшее время. Он представил платформу на мероприятии Web 3 Consensus в Гонконге.

«В мире перемещается более 7 триллионов долларов денег из валюты в валюту, и все это очень сильно облагается налогом действующими игроками», — отметил Фолкман.

Компания планирует предоставить пользователям прямой доступ к дебетовым картам и банковским счетам в разных странах и осуществлять валютные переводы по комиссии, которая будет «незначительной частью» от существующих рыночных ставок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.