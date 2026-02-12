  1. В мире

Криптопроект семьи Трампа запускает платформу обмена валюты

17:29, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
World Liberty Financial анонсирует новый сервис World Swap для переводов и конвертации валют.
Криптопроект семьи Трампа запускает платформу обмена валюты
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Криптовалютный проект World Liberty Financial, который поддерживает семья президента США Дональда Трампа, сообщил о планах запуска новой платформы для обмена валюты и международных переводов. Об этом пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам соучредителя компании Зака Фолкмана, новый сервис под названием World Swap будет доступен в ближайшее время. Он представил платформу на мероприятии Web 3 Consensus в Гонконге.

«В мире перемещается более 7 триллионов долларов денег из валюты в валюту, и все это очень сильно облагается налогом действующими игроками», — отметил Фолкман.

Компания планирует предоставить пользователям прямой доступ к дебетовым картам и банковским счетам в разных странах и осуществлять валютные переводы по комиссии, которая будет «незначительной частью» от существующих рыночных ставок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп валюта криптовалюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Судьи смогут иметь более одного помощника: решение Совета судей

Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, позволив более гибко подходить к формированию штата помощников в судах с высокой нагрузкой.

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]