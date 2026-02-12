  1. У світі
  2. / В Україні

Довгострокове проживання в Чехії для українців – умови та реєстрація

21:36, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд Чехії планує повторити програму для економічно активних та самодостатніх українців у 2026 році.
Довгострокове проживання в Чехії для українців – умови та реєстрація
Фото: Adobe
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Чехії має намір зберегти механізм спеціального довгострокового проживання для українських біженців. Програму було запроваджено попереднім урядом Петра Фіали і вона розрахована на самодостатніх та економічно активних біженців, які відповідають суворим критеріям. Про це повідомляє видання Novinky.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Отримавши такий дозвіл, біженці можуть залишатися в Чехії ще п’ять років, а згодом — претендувати на постійне проживання. Минулого року програмою скористалися близько 16 тисяч осіб. Кабінет міністрів Андрея Бабіша планує відновити проєкт за аналогічних умов.

Умови та процедура

Поправку до постанови уряд обговорить на засіданні в понеділок, що дозволить розпочати процес реєстрації у 2026 році на тих же умовах, що й у 2025 році. Вимоги залишаються такими ж:

  • дохід заявника має становити 440 000 чеських крон брутто на рік, з підвищенням на 110 000 крон за кожного наступного члена домогосподарства;
  • заявник не повинен отримувати гуманітарну допомогу, призначену для тих, хто її потребує;
  • відсутність заборгованості за медичним страхуванням;
  • діти заявника повинні навчатися в обов’язковій школі.

Процес реєстрації відбуватиметься аналогічно 2025 року, наголошують у матеріалах до поправки.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, у Чехії перебуває понад 398 тисяч українських біженців. Більшість з них має тимчасовий захист, який продовжується на рік та гарантується ЄС. Програма спеціального довгострокового проживання дозволяє самодостатнім українцям отримати безпечне перебування ще на п’ять років і згодом подати заявку на постійне проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]