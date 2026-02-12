Довгострокове проживання в Чехії для українців – умови та реєстрація

Уряд Чехії планує повторити програму для економічно активних та самодостатніх українців у 2026 році.

Уряд Чехії має намір зберегти механізм спеціального довгострокового проживання для українських біженців. Програму було запроваджено попереднім урядом Петра Фіали і вона розрахована на самодостатніх та економічно активних біженців, які відповідають суворим критеріям. Про це повідомляє видання Novinky.

Отримавши такий дозвіл, біженці можуть залишатися в Чехії ще п’ять років, а згодом — претендувати на постійне проживання. Минулого року програмою скористалися близько 16 тисяч осіб. Кабінет міністрів Андрея Бабіша планує відновити проєкт за аналогічних умов.

Умови та процедура

Поправку до постанови уряд обговорить на засіданні в понеділок, що дозволить розпочати процес реєстрації у 2026 році на тих же умовах, що й у 2025 році. Вимоги залишаються такими ж:

дохід заявника має становити 440 000 чеських крон брутто на рік, з підвищенням на 110 000 крон за кожного наступного члена домогосподарства;

заявник не повинен отримувати гуманітарну допомогу, призначену для тих, хто її потребує;

відсутність заборгованості за медичним страхуванням;

діти заявника повинні навчатися в обов’язковій школі.

Процес реєстрації відбуватиметься аналогічно 2025 року, наголошують у матеріалах до поправки.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, у Чехії перебуває понад 398 тисяч українських біженців. Більшість з них має тимчасовий захист, який продовжується на рік та гарантується ЄС. Програма спеціального довгострокового проживання дозволяє самодостатнім українцям отримати безпечне перебування ще на п’ять років і згодом подати заявку на постійне проживання.

