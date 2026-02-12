  1. В мире
Долгосрочное проживание в Чехии для украинцев – условия и регистрация

21:36, 12 февраля 2026
Правительство Чехии планирует повторить программу для экономически активных и самодостаточных украинцев в 2026 году.
Фото: Adobe
Правительство Чехии намерено сохранить механизм специального долгосрочного проживания для украинских беженцев. Программа была введена предыдущим правительством Петра Фиалы и рассчитана на самодостаточных и экономически активных беженцев, которые соответствуют строгим критериям. Об этом сообщает издание Novinky.

Получив такое разрешение, беженцы могут оставаться в Чехии еще пять лет, а впоследствии – претендовать на постоянное проживание. В прошлом году программой воспользовались около 16 тысяч человек. Кабинет министров Андрея Бабиша планирует возобновить проект на аналогичных условиях.

Условия и процедура

Поправку к постановлению правительство обсудит на заседании в понедельник, что позволит начать процесс регистрации в 2026 году на тех же условиях, что и в 2025 году. Требования остаются такими же:

  • доход заявителя должен составлять 440 000 чешских крон брутто в год, с повышением на 110 000 крон за каждого следующего члена домохозяйства;
  • заявитель не должен получать гуманитарную помощь, предназначенную для тех, кто в ней нуждается;
  • отсутствие задолженности по медицинскому страхованию;
  • дети заявителя должны учиться в обязательной школе.

Процесс регистрации будет проходить аналогично 2025 году, отмечается в материалах к поправке.

По последним данным Министерства внутренних дел, в Чехии находится более 398 тысяч украинских беженцев. Большинство из них имеет временную защиту, которая продлевается на год и гарантируется ЕС. Программа специального долгосрочного проживания позволяет самодостаточным украинцам получить безопасное пребывание еще на пять лет и впоследствии подать заявку на постоянное проживание.

