  1. У світі

У Північній Ірландії суд оштрафував жінку, яка дозволила своєму собаці гуляти без нагляду

21:00, 12 лютого 2026
Власниці собаки доведеться заплатити понад 240 фунтів.
Фото: petsi.net
У Північній Ірландії жінку оштрафували на 100 фунтів за те, що дозволила своєму собаці гуляти без нагляду. Відповідне рішення ухвалив суд у справі, яку розглянули в магістратському суді міста Енніскіллен, пише fermanaghherald.

Орлайт Грір із Ліснаскі-роуд інкримінували те, що вона дозволила своєму собаці породи коллі гуляти без нагляду. У суді повідомили, що тварину помітили приблизно за одну милю від місця її проживання.

Обвинувачена не була присутня на засіданні. У листі, наданому суду, вона зазначила, що є матір’ю 12-тижневої дитини та має труднощі з тим, щоб дістатися до суду.

Також жінці висували обвинувачення у відсутності чинної ліцензії на собаку, однак це звинувачення було знято до початку розгляду справи.

Суд заслухав свідчення двох працівників служби контролю Ферманагу та Ома, які вилучили собаку та доправили його до спеціального притулку.

Заступник окружного судді О’Гара зачитав характеристику, подану від імені обвинуваченої, однак наголосив, що «неприйнятно» дозволяти собаці блукати без контролю.

Суд оштрафував Грір на £100, а також зобов’язав її сплатити £100 судових витрат і £44 збору за судову повістку.

У Ферманагській та Омаскій районній раді закликали власників собак бути відповідальними та забезпечувати належний контроль за своїми тваринами.

суд тварини Велика Британія

