В Северной Ирландии суд оштрафовал женщину, которая позволила своей собаке гулять без присмотра

Владелице собаки придется заплатить более 240 фунтов.

Фото: petsi.net

В Северной Ирландии женщину оштрафовали на 100 фунтов за то, что она позволила своей собаке гулять без присмотра. Соответствующее решение принял суд по делу, рассмотренному в магистратском суде города Эннискиллен, пишет fermanaghherald.

Орлайт Грир с Лиснаски-роуд вменяли то, что она позволила своей собаке породы колли гулять без присмотра. В суде сообщили, что животное заметили примерно в одной миле от места его проживания.

Обвиняемая не присутствовала на заседании. В письме, предоставленном суду, она указала, что является матерью 12-недельного ребенка и испытывает трудности с тем, чтобы добраться до суда.

Также женщине предъявлялось обвинение в отсутствии действующей лицензии на собаку, однако это обвинение было снято до начала рассмотрения дела.

Суд заслушал показания двух сотрудников службы контроля Ферманага и Ома, которые изъяли собаку и доставили ее в специальный приют.

Заместитель окружного судьи О’Гара зачитал характеристику, поданную от имени обвиняемой, однако подчеркнул, что «неприемлемо» позволять собаке бродить без контроля.

Суд оштрафовал Грир на £100, а также обязал ее уплатить £100 судебных издержек и £44 сбора за судебную повестку.

В Ферманагском и Омасском районном совете призвали владельцев собак быть ответственными и обеспечивать надлежащий контроль за своими животными.

