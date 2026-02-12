  1. У світі

Louis Vuitton у Нідерландах оштрафували на €500 тисяч у справі про відмивання коштів

17:04, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура заявила про недостатні заходи контролю, бренд погодився на штраф без суду.
Louis Vuitton у Нідерландах оштрафували на €500 тисяч у справі про відмивання коштів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландський підрозділ французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро у справі про відмивання коштів. Про це повідомляє NOS.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними прокуратури, компанія не вжила достатніх заходів для запобігання відмиванню значних сум злочинних грошей у своїх магазинах у Нідерландах. Louis Vuitton погодився сплатити штраф, що дозволить уникнути судового розгляду.

Справу пов’язують із трьома підозрюваними, зокрема 36-річною жінкою з Лелістада. Слідство вважає, що вона використовувала готівкові кошти для купівлі предметів розкоші, зокрема сумок, з метою легалізації грошей. Кошти, за інформацією прокуратури, надходили від банкіра з кримінального середовища, якого згодом засудили.

Жінку підозрюють у відмиванні понад 2 млн євро готівкою в період із серпня 2021 року до лютого 2023 року. Наразі невідомо, чи використовувала вона для цього інші бренди.

За даними слідства, придбані сумки підозрювана відправляла до Китаю в транспортних коробках для подальшого перепродажу. У її помешканні виявили такі коробки, а також повідомлення з чатів, чеки та записи камер відеоспостереження, які долучили до матеріалів справи.

Серед інших фігурантів — громадянка Китаю, яка допомагала підозрюваній, а також колишній продавець Louis Vuitton. За інформацією прокуратури, він повідомляв жінці про надходження нових дорогих моделей сумок і попереджав, коли обсяг готівкових витрат через її рахунки ставав надмірним. Також встановлено, що підозрювана здійснювала покупки в різних магазинах Louis Vuitton.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура штраф Нідерланди

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

ВРП визначила дату з’їзду для обрання члена ради та строки подання документів

ВРП оголосила про проведення з’їзду та визначила дату і місце його проведення для обрання члена Ради.

Примусова мобілізація: судова практика між обов’язком захищати країну і правом на справедливість

Суди визначають межі допустимого втручання держави у військовий обов’язок на фоні системних порушень.

Поліцейським готують нові стандарти грошового забезпечення: Комітет відновив роботу над законопроєктом

Законопроект, що перебуває у Верховній Раді з 2022 року, отримав новий імпульс після засідання робочої групи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]