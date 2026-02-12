Louis Vuitton у Нідерландах оштрафували на €500 тисяч у справі про відмивання коштів

Прокуратура заявила про недостатні заходи контролю, бренд погодився на штраф без суду.

Державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландський підрозділ французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро у справі про відмивання коштів. Про це повідомляє NOS.

За даними прокуратури, компанія не вжила достатніх заходів для запобігання відмиванню значних сум злочинних грошей у своїх магазинах у Нідерландах. Louis Vuitton погодився сплатити штраф, що дозволить уникнути судового розгляду.

Справу пов’язують із трьома підозрюваними, зокрема 36-річною жінкою з Лелістада. Слідство вважає, що вона використовувала готівкові кошти для купівлі предметів розкоші, зокрема сумок, з метою легалізації грошей. Кошти, за інформацією прокуратури, надходили від банкіра з кримінального середовища, якого згодом засудили.

Жінку підозрюють у відмиванні понад 2 млн євро готівкою в період із серпня 2021 року до лютого 2023 року. Наразі невідомо, чи використовувала вона для цього інші бренди.

За даними слідства, придбані сумки підозрювана відправляла до Китаю в транспортних коробках для подальшого перепродажу. У її помешканні виявили такі коробки, а також повідомлення з чатів, чеки та записи камер відеоспостереження, які долучили до матеріалів справи.

Серед інших фігурантів — громадянка Китаю, яка допомагала підозрюваній, а також колишній продавець Louis Vuitton. За інформацією прокуратури, він повідомляв жінці про надходження нових дорогих моделей сумок і попереджав, коли обсяг готівкових витрат через її рахунки ставав надмірним. Також встановлено, що підозрювана здійснювала покупки в різних магазинах Louis Vuitton.

