Louis Vuitton в Нидерландах оштрафовали на €500 тысяч по делу об отмывании средств

Прокуратура заявила о недостаточных мерах контроля, бренд согласился на штраф без суда.

Государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское подразделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро по делу об отмывании средств. Об этом сообщает NOS.

По данным прокуратуры, компания не приняла достаточных мер для предотвращения отмывания значительных сумм преступных денег в своих магазинах в Нидерландах. Louis Vuitton согласился уплатить штраф, что позволит избежать судебного разбирательства.

Дело связывают с тремя подозреваемыми, в частности 36-летней женщиной из Лелистада. Следствие считает, что она использовала наличные средства для покупки предметов роскоши, в частности сумок, с целью легализации денег. Средства, по информации прокуратуры, поступали от банкира из криминальной среды, которого впоследствии осудили.

Женщину подозревают в отмывании более 2 млн евро наличными в период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Пока неизвестно, использовала ли она для этого другие бренды.

По данным следствия, приобретенные сумки подозреваемая отправляла в Китай в транспортных коробках для дальнейшей перепродажи. В ее жилище обнаружили такие коробки, а также сообщения из чатов, чеки и записи камер видеонаблюдения, которые приобщили к материалам дела.

Среди других фигурантов — гражданка Китая, которая помогала подозреваемой, а также бывший продавец Louis Vuitton. По информации прокуратуры, он сообщал женщине о поступлении новых дорогих моделей сумок и предупреждал, когда объем наличных расходов через ее счета становился чрезмерным. Также установлено, что подозреваемая совершала покупки в разных магазинах Louis Vuitton.

