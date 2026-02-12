  1. В мире

Louis Vuitton в Нидерландах оштрафовали на €500 тысяч по делу об отмывании средств

17:04, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура заявила о недостаточных мерах контроля, бренд согласился на штраф без суда.
Louis Vuitton в Нидерландах оштрафовали на €500 тысяч по делу об отмывании средств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское подразделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро по делу об отмывании средств. Об этом сообщает NOS.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным прокуратуры, компания не приняла достаточных мер для предотвращения отмывания значительных сумм преступных денег в своих магазинах в Нидерландах. Louis Vuitton согласился уплатить штраф, что позволит избежать судебного разбирательства.

Дело связывают с тремя подозреваемыми, в частности 36-летней женщиной из Лелистада. Следствие считает, что она использовала наличные средства для покупки предметов роскоши, в частности сумок, с целью легализации денег. Средства, по информации прокуратуры, поступали от банкира из криминальной среды, которого впоследствии осудили.

Женщину подозревают в отмывании более 2 млн евро наличными в период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Пока неизвестно, использовала ли она для этого другие бренды.

По данным следствия, приобретенные сумки подозреваемая отправляла в Китай в транспортных коробках для дальнейшей перепродажи. В ее жилище обнаружили такие коробки, а также сообщения из чатов, чеки и записи камер видеонаблюдения, которые приобщили к материалам дела.

Среди других фигурантов — гражданка Китая, которая помогала подозреваемой, а также бывший продавец Louis Vuitton. По информации прокуратуры, он сообщал женщине о поступлении новых дорогих моделей сумок и предупреждал, когда объем наличных расходов через ее счета становился чрезмерным. Также установлено, что подозреваемая совершала покупки в разных магазинах Louis Vuitton.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура штраф / штрафы Нидерланды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]