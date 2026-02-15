Баварія інноваційно бореться з льодом на дорогах за допомогою огіркового розсолу

Замість звичайної солі дорожні депо використовують підсолений розсіл від виробництва огірків.

У німецькому регіоні Баварія вже сьомий рік застосовують огірковий розсіл як засіб проти ожеледиці на дорогах. Пілотний проєкт стартував у 2019 році та показав ефективність, тож зараз розсіл регулярно використовують для зимового оброблення доріг. З 2024 року його також застосовують на перонах і доріжках аеропорту Мюнхена, однак для злітно-посадкових смуг його не використовують, щоб сіль не контактувала з літаками. Про це повідомляє GEO.

Для проєкту баварська влада уклала угоду з виробником маринадів Develey, завод якого розташований під Мюнхеном. Під час соління огірків утворюється розсіл із концентрацією солі 10–11%. Його підсолюють до 20–21%, щоб він підходив як засіб проти ожеледиці. Підготовка розсолу вимагає залучення додаткових співробітників заводу, але загалом метод вважається економічним та сталим: він використовує відходи виробництва, тоді як раніше дорожники окремо закуповували сіль і виготовляли розчин.

Зазначається, що щорічно використання огіркового розсолу дозволяє Баварії економити щонайменше 100 тонн солі та 800 тисяч літрів води, а також зменшувати вплив на довкілля. Компанія Develey Mustard & Delicatessen GmbH, що базується в Дінгольфінгу, Нижня Баварія, переробляє щороку 17 000 тонн огірків на соління. Розсіл, який утворюється під час виробництва, тепер постачатимуть дорожнім депо в радіусі 100 кілометрів для зимового утримання доріг після численних випробувань і хімічних аналізів. Цей підхід дозволяє зменшити кількість солі, що потрапляє в навколишнє середовище, і спрощує процес підготовки розсолу для зимових робіт на дорогах, раніше який був складним і трудомістким.

