Бавария инновационно борется с льдом на дорогах с помощью огуречного рассола

10:53, 15 февраля 2026
Вместо обычной соли дорожные депо используют подсоленный рассол от производства огурцов.
Фото: GEO
В немецком регионе Бавария уже седьмой год применяют огуречный рассол как средство против гололеда на дорогах. Пилотный проект стартовал в 2019 году и показал эффективность, поэтому сейчас рассол регулярно используют для зимней обработки дорог. С 2024 года его также применяют на перронах и дорожках аэропорта Мюнхена, однако для взлетно-посадочных полос его не используют, чтобы соль не контактировала с самолетами. Об этом сообщает GEO.

Для проекта баварские власти заключили соглашение с производителем маринадов Develey, завод которого расположен под Мюнхеном. При засолке огурцов образуется рассол с концентрацией соли 10-11%. Его подсаливают до 20-21%, чтобы он подходил в качестве средства против гололеда. Подготовка рассола требует привлечения дополнительных сотрудников завода, но в целом метод считается экономичным и устойчивым: он использует отходы производства, тогда как раньше дорожники отдельно закупали соль и изготавливали раствор.

Отмечается, что ежегодно использование огуречного рассола позволяет Баварии экономить не менее 100 тонн соли и 800 тысяч литров воды, а также уменьшать воздействие на окружающую среду. Компания Develey Mustard & Delicatessen GmbH, базирующаяся в Дингольфинге, Нижняя Бавария, перерабатывает ежегодно 17 000 тонн огурцов на соленья. Рассол, который образуется в процессе производства, теперь будет поставляться дорожным депо в радиусе 100 километров для зимнего содержания дорог после многочисленных испытаний и химических анализов. Этот подход позволяет уменьшить количество соли, попадающей в окружающую среду, и упрощает процесс подготовки рассола для зимних работ на дорогах, который ранее был сложным и трудоемким.

дороги погода

