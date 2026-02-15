  1. У світі

Суд в Іспанії зобов’язав лотерейного переможця виплатити другу та колезі 100 тисяч євро

13:46, 15 лютого 2026
Суд у місті Туї визнав усну домовленість між колегами юридично чинною.
Суд у місті Туї (провінція Понтеведра, Галісія) зобов’язав переможця лотереї виплатити своєму другу та колезі 100 тисяч євро, визнавши усну домовленість про поділ виграшу юридично чинною.

Як повідомляє іспанське видання La Razon, у 2022 році чоловік виграв близько 1 млн євро в миттєвій скретч-лотереї ONCE. Ще до купівлі квитка він і позивач домовилися, що у разі великого виграшу один віддасть іншому 10% суми. Спочатку переможець підтверджував готовність виконати обіцянку, але згодом відмовився, посилаючись на позицію доньки.

Суд врахував показання сторін, характер їхніх стосунків та запис телефонної розмови, в якій переможець визнавав угоду. В результаті рішення зобов’язало відповідача виплатити 100 тис. євро та додатково нараховані відсотки за прострочення.

Справа демонструє, що в іспанському праві усні домовленості можуть мати повну юридичну силу, якщо їх існування підтверджено належними доказами. Відсутність письмового контракту не є підставою для відмови в позові.

Історія почалася 31 липня 2022 року, коли друзі та колеги придбали квитки на гру ONCE «Mega Millionaire Scratchcard». Один із них виграв мільйон євро, і вони відсвяткували це разом у ресторані. Пізніше переможець відмовився виконувати домовленість, що спричинило цивільний позов.

Суд визнав, що обіцянка поділити виграш, навіть без письмового договору, є фінансовим зобов’язанням за наявності переконливих доказів. Рішення повністю задовольнило позов і підтвердило юридичну силу усної угоди.

суд гроші Іспанія

