  1. В мире

Суд в Испании обязал победителя лотереи выплатить другу и коллеге 100 тысяч евро

13:46, 15 февраля 2026
Суд в городе Туи признал устную договоренность между коллегами юридически действительной.
Суд в городе Туи (провинция Понтеведра, Галисия) обязал победителя лотереи выплатить своему другу и коллеге 100 тысяч евро, признав устную договоренность о разделе выигрыша юридически действительной.

Как сообщает испанское издание La Razon, в 2022 году мужчина выиграл около 1 млн евро в мгновенной скретч-лотерее ONCE. Еще до покупки билета он и истец договорились, что в случае крупного выигрыша один отдаст другому 10% суммы. Сначала победитель подтверждал готовность выполнить обещание, но впоследствии отказался, ссылаясь на позицию дочери.

Суд учел показания сторон, характер их отношений и запись телефонного разговора, в котором победитель признавал соглашение. В результате решение обязало ответчика выплатить 100 тыс. евро и дополнительно начисленные проценты за просрочку.

Дело демонстрирует, что в испанском праве устные договоренности могут иметь полную юридическую силу, если их существование подтверждено надлежащими доказательствами. Отсутствие письменного контракта не является основанием для отказа в иске.

История началась 31 июля 2022 года, когда друзья и коллеги приобрели билеты на игру ONCE «Mega Millionaire Scratchcard». Один из них выиграл миллион евро, и они отпраздновали это вместе в ресторане. Позже победитель отказался выполнять договоренность, что повлекло за собой гражданский иск.

Суд признал, что обещание поделить выигрыш, даже без письменного договора, является финансовым обязательством при наличии убедительных доказательств. Решение полностью удовлетворило иск и подтвердило юридическую силу устного соглашения.

суд деньги Испания

