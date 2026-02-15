  1. У світі

Помер Хідекі Сато — один із творців ігрових приставок Sega Mega Drive та Dreamcast

16:46, 15 лютого 2026
Інженеру та колишньому президенту Sega було 77 років.
У п’ятницю, 13 лютого 2026 року, у віці 77 років помер Хідекі Сато — один із ключових розробників апаратного забезпечення ігрових консолей Sega. Про це повідомляє ігрове медіа Kotaku.

Компанія Sega наразі не оприлюднила офіційної заяви з деталями щодо обставин смерті.

Сато приєднався до Sega у 1971 році та розпочав кар’єру з розробки обладнання для аркадних автоматів. Його професійне зростання збіглося з виходом компанії на ринок домашніх консолей. На посаді директора з апаратного забезпечення Sega Master System його команда створила потужну й доступну архітектуру, що дозволило компанії конкурувати з Nintendo.

Згодом Сато очолив розробку Sega Saturn — складної та технічно потужної для свого часу консолі. Водночас її подвійна архітектура виявилася непростою для програмування багатьох розробників. Попри комерційні труднощі Saturn, закладені технічні рішення стали основою для Dreamcast — останньої консолі Sega, у створенні якої Сато також відіграв значну роль.

Окрім інженерної роботи, він обіймав керівні посади в компанії, а згодом став президентом і представницьким директором Sega Corporation, очолюючи її в період переходу до моделі мультиплатформного розробника програмного забезпечення.

