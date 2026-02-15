Умер Хидеки Сато — один из создателей игровых приставок Sega Mega Drive и Dreamcast

Инженеру и бывшему президенту Sega было 77 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 13 февраля 2026 года, в возрасте 77 лет умер Хидеки Сато — один из ключевых разработчиков аппаратного обеспечения игровых консолей Sega. Об этом сообщает игровое медиа Kotaku.

Компания Sega пока не обнародовала официального заявления с подробностями об обстоятельствах смерти.

Сато присоединился к Sega в 1971 году и начал карьеру с разработки оборудования для аркадных автоматов. Его профессиональный рост совпал с выходом компании на рынок домашних консолей. На посту директора по аппаратному обеспечению Sega Master System его команда создала мощную и доступную архитектуру, что позволило компании конкурировать с Nintendo.

Впоследствии Сато возглавил разработку Sega Saturn — сложной и технически мощной для своего времени консоли. В то же время ее двойная архитектура оказалась непростой для программирования многих разработчиков. Несмотря на коммерческие трудности Saturn, заложенные технические решения стали основой для Dreamcast — последней консоли Sega, в создании которой Сато также сыграл значительную роль.

Помимо инженерной работы, он занимал руководящие должности в компании, а впоследствии стал президентом и представительным директором Sega Corporation, возглавляя ее в период перехода к модели мультиплатформенного разработчика программного обеспечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.