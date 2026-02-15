  1. У світі

У Франції мати тримала тіла двох новонароджених у морозильнику

18:06, 15 лютого 2026
50-річну жінку затримали за підозрою у вбивстві.
Фото: AFP
У Франції поліція затримала 50-річну жінку після того, як у морозильній камері її будинку виявили тіла двох новонароджених. Про це повідомляє Le Monde.

Під час допиту затримана заявила, що помістила дітей у морозильник одразу після народження. Пологи відбулися у різні роки — між 2011 та 2018 роками. За даними слідства, жінка народжувала вдома, загортала новонароджених і зберігала їх у морозильній камері, що розташована у її будинку.

Вона також приховувала вагітності від родини та знайомих, вигадуючи пояснення щодо зміни ваги і носила вільний одяг. Одне тіло виявив член родини під час прибирання морозильної камери, інше — загорнуте в пакет — знайшли правоохоронці.

Жінку помістили під варту, відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві неповнолітніх віком до 15 років — злочині, що передбачає довічне ув’язнення. Її партнер заявив, що не знав про вагітності і був шокований, проте обвинувачень йому наразі не висунуто.

Міський голова Айвільє-е-Ліамону Auvilliers-et-Liamont Жан-Клод Трамезель повідомив, що громада близько 1500 мешканців шокована подією. Відомо, що багатодітна сім’я трималася осторонь від інших жителів.

вбивство діти Франція

