Во Франции мать хранила тела двух новорожденных в морозильной камере

18:06, 15 февраля 2026
50-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве.
Фото: AFP
Во Франции полиция задержала 50-летнюю женщину после того, как в морозильной камере ее дома обнаружили тела двух новорожденных. Об этом сообщает Le Monde.

Во время допроса задержанная заявила, что поместила детей в морозильник сразу после рождения. Роды произошли в разные годы — между 2011 и 2018 годами. По данным следствия, женщина рожала дома, заворачивала новорожденных и хранила их в морозильной камере, расположенной в ее доме.

Она также скрывала беременности от семьи и знакомых, придумывая объяснения относительно изменения веса и носила свободную одежду. Одно тело обнаружил член семьи во время уборки морозильной камеры, другое — завернутое в пакет — нашли правоохранители.

Женщину поместили под стражу, открыто уголовное производство по подозрению в убийстве несовершеннолетних в возрасте до 15 лет — преступлении, предусматривающем пожизненное заключение. Ее партнер заявил, что не знал о беременности и был шокирован, однако обвинений ему пока не предъявлено.

Мэр Айвильер-э-Лиамона Auvilliers-et-Liamont Жан-Клод Трамезель сообщил, что община около 1500 жителей шокирована происшествием. Известно, что многодетная семья держалась в стороне от других жителей.

убийство дети Франция

