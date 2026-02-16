  1. У світі

У США студентка подала до суду на університет через звинувачення у використанні ШІ

09:43, 16 лютого 2026
У позові студентка просить суд зберегти її академічну репутацію та призначити грошову компенсацію, розмір якої має бути визначений судом.
Фото: bbc.co.uk
У США подано федеральний позов, у якому стверджується, що регенти та викладачі Університету Мічигану дискримінували студентку з інвалідністю після того, як її звинуватили у використанні штучного інтелекту для написання робіт, пише CBSnews.

Позов подано до Окружного суду США Східного округу Мічигану. У документах зазначено, що студентка є бакалавркою та має підтверджені діагнози — генералізований тривожний розлад (GAD) та обсесивно-компульсивний розлад (OCD).

У позові наголошується, що ці стани «суттєво обмежують одну або більше основних життєвих активностей, включно з концентрацією, мисленням, комунікацією та взаємодією з іншими в умовах високого стресу».

Згідно з матеріалами справи, університет знав про інвалідність студентки з 7 лютого 2025 року — через службу підтримки студентів з інвалідністю та надані медичні документи.

Протягом осіннього семестру викладач курсу Great Books 191 Тео Неш тричі звинуватив студентку у використанні ШІ для написання навчальних робіт.

У позові зазначено, що обвинувачення ґрунтувалися переважно на суб’єктивній оцінці стилю письма та результатах «порівняння з ШІ», які були згенеровані з використанням власних матеріалів студентки.

Студентка заперечила використання штучного інтелекту та надала письмові докази. Також вона подала документи, які пояснюють, що риси, характерні для GAD та OCD — зокрема формальний тон, структурованість, стилістична послідовність і підвищений стрес під час усного протистояння — можуть бути помилково сприйняті як штучність або нечесна поведінка і не є доказом використання ШІ.

Попри це, університет та Офіс студентських академічних справ застосували дисциплінарні заходи без надання додаткової підтримки з урахуванням інвалідності. Серед санкцій — академічний випробувальний термін та вимога написати рефлексивне есе. Також у заліковій відомості було виставлено оцінку «без зарахування» (NR).

24 грудня студентка подала офіційну апеляцію щодо двох звинувачень, а також скаргу до Офісу громадянських прав Міністерства освіти США та до університетського підрозділу з питань рівності та цивільних прав.

За даними позову, університет повідомив, що розгляд апеляції буде призупинено до завершення перевірки федеральним органом. 2 січня федеральний офіс відхилив скаргу, зазначивши, що студентка раніше погодила тестові адаптації.

У позові стверджується, що оцінка NR та дисциплінарні санкції перешкоджають випуску студентки та ставлять під загрозу її подальші освітні плани.

Позивачка вважає, що регенти та викладачі порушили закон США про американців з інвалідністю (ADA), не забезпечивши «розумних пристосувань» під час розгляду справи про академічну доброчесність.

Також, за її словами, було порушено закон про реабілітацію, оскільки її «дискримінували виключно через інвалідність», трактуючи пов’язані з нею особливості письма як доказ неправомірної поведінки.

У позові студентка просить суд:

зберегти її академічну репутацію, заборонивши внесення негативних позначок до транскрипту;

заборонити поширення цієї інформації;

призупинити подальші дисциплінарні заходи на час оскарження;

забезпечити швидкий, справедливий і враховуючий інвалідність процес розгляду;

призначити грошову компенсацію, розмір якої має бути визначений судом.

суд США штучний інтелект ШІ студенти

