В США студентка подала в суд на университет из-за обвинений в использовании ИИ

Фото: bbc.co.uk

В США подан федеральный иск, в котором утверждается, что регенты и преподаватели University of Michigan дискриминировали студентку с инвалидностью после того, как ее обвинили в использовании искусственного интеллекта для написания работ, пишет CBS News.

Иск подан в Окружной суд США Восточного округа Мичигана. В документах указано, что студентка является бакалавром и имеет подтвержденные диагнозы — генерализованное тревожное расстройство (GAD) и обсессивно-компульсивное расстройство (OCD).

В иске подчеркивается, что эти состояния «существенно ограничивают одну или более основных жизненных активностей, включая концентрацию, мышление, коммуникацию и взаимодействие с другими в условиях высокого стресса».

Согласно материалам дела, университет знал об инвалидности студентки с 7 февраля 2025 года — через службу поддержки студентов с инвалидностью и предоставленные медицинские документы.

В течение осеннего семестра преподаватель курса Great Books 191 Тео Нэш трижды обвинил студентку в использовании ИИ для написания учебных работ.

В иске отмечается, что обвинения основывались преимущественно на субъективной оценке стиля письма и результатах «сравнения с ИИ», которые были сгенерированы с использованием собственных материалов студентки.

Студентка отрицала использование искусственного интеллекта и предоставила письменные доказательства. Также она подала документы, объясняющие, что черты, характерные для GAD и OCD — в частности формальный тон, структурированность, стилистическая последовательность и повышенный стресс во время устного противостояния — могут быть ошибочно восприняты как искусственность или нечестное поведение и не являются доказательством использования ИИ.

Несмотря на это, университет и Офис студенческих академических дел применили дисциплинарные меры без предоставления дополнительной поддержки с учетом инвалидности. Среди санкций — академический испытательный срок и требование написать рефлексивное эссе. Также в ведомости была выставлена оценка «без зачета» (NR).

24 декабря студентка подала официальную апелляцию по двум обвинениям, а также жалобу в Офис гражданских прав Министерства образования США и в университетское подразделение по вопросам равенства и гражданских прав.

По данным иска, университет сообщил, что рассмотрение апелляции будет приостановлено до завершения проверки федеральным органом. 2 января федеральный офис отклонил жалобу, указав, что студентка ранее согласилась на тестовые адаптации.

В иске утверждается, что оценка NR и дисциплинарные санкции препятствуют выпуску студентки и ставят под угрозу ее дальнейшие образовательные планы.

Истец считает, что регенты и преподаватели нарушили Закон США об американцах с инвалидностью (ADA), не обеспечив «разумных приспособлений» при рассмотрении дела об академической добросовестности.

Также, по ее словам, был нарушен Закон о реабилитации, поскольку ее «дискриминировали исключительно по причине инвалидности», трактуя связанные с ней особенности письма как доказательство неправомерного поведения.

В иске студентка просит суд:

сохранить ее академическую репутацию, запретив внесение негативных отметок в транскрипт;

запретить распространение этой информации;

приостановить дальнейшие дисциплинарные меры на время обжалования;

обеспечить быстрый, справедливый и учитывающий инвалидность процесс рассмотрения;

назначить денежную компенсацию, размер которой должен быть определен судом.

