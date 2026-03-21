В Ірані заявили про удар по ядерному об’єкту: радіаційної загрози немає

11:37, 21 березня 2026
За даними іранської сторони, атака на об’єкт у Натанзі не спричинила витоку радіоактивних речовин.
Ядерний об’єкт у місті Натанз вранці 21 березня став мішенню атаки, яку, за твердженням іранської сторони, здійснили США та Ізраїль. Про це повідомила Іранська організація з атомної енергії, передає Clash Reports.

За даними відомства, внаслідок удару не зафіксовано витоку радіоактивних речовин. У заяві наголошується, що цього вдалося досягти завдяки заздалегідь вжитим запобіжним заходам.

Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Офіційної реакції з боку США чи Ізраїлю на момент повідомлення не оприлюднено.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

У Харкові жінка обіцяла дешеві квартири та авто через «зв’язки»: суд розкрив багаторівневу аферу

Суд призначив шахрайці п’ять років тюрми і відшкодування збитків потерпілому.

На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

