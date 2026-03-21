В Ірані заявили про удар по ядерному об’єкту: радіаційної загрози немає

За даними іранської сторони, атака на об’єкт у Натанзі не спричинила витоку радіоактивних речовин.

Ядерний об’єкт у місті Натанз вранці 21 березня став мішенню атаки, яку, за твердженням іранської сторони, здійснили США та Ізраїль. Про це повідомила Іранська організація з атомної енергії, передає Clash Reports.

За даними відомства, внаслідок удару не зафіксовано витоку радіоактивних речовин. У заяві наголошується, що цього вдалося досягти завдяки заздалегідь вжитим запобіжним заходам.

Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Офіційної реакції з боку США чи Ізраїлю на момент повідомлення не оприлюднено.

