Єврокомісія закликала країни ЄС активніше запасатися газом: що сталося
Європейська комісія закликала країни ЄС активніше наповнювати підземні газові сховища, попередивши, що затягування процесу може призвести до посилення конкуренції за ресурси та різкого зростання цін уже влітку, повідомляє Bloomberg.
У листі, з яким ознайомилося видання, єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен рекомендував урядам знизити цільовий рівень заповнення газосховищ до 80% потужності — на 10 процентних пунктів менше за офіційний показник ЄС.
Він підкреслив, що енергопостачання Євросоюзу наразі залишається відносно захищеним, водночас закликав до спільної відповіді на енергетичні ризики, спричинені війною в Ірані.
«Наразі безпека постачання залишається відносно захищеною завдяки обмеженій залежності від імпорту з цього регіону та поставкам зрідженого природного газу, які пройшли через Ормузьку протоку до початку конфлікту», — зазначив Йоргенсен у листі до держав-членів. «Однак, оскільки ЄС є чистим імпортером енергоносіїв на світових ринках, високі та нестабільні глобальні ціни також можуть вплинути на закачування газу до сховищ ЄС».
