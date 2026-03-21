Єврокомісія закликала країни ЄС активніше запасатися газом: що сталося

Європейська комісія закликала країни ЄС активніше наповнювати підземні газові сховища, попередивши, що затягування процесу може призвести до посилення конкуренції за ресурси та різкого зростання цін уже влітку, повідомляє Bloomberg.

У листі, з яким ознайомилося видання, єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен рекомендував урядам знизити цільовий рівень заповнення газосховищ до 80% потужності — на 10 процентних пунктів менше за офіційний показник ЄС.

Він підкреслив, що енергопостачання Євросоюзу наразі залишається відносно захищеним, водночас закликав до спільної відповіді на енергетичні ризики, спричинені війною в Ірані.