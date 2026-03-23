  1. У світі

Адміністрація Трампа посилює правила голосування в коледжах США, що може вплинути на явку студентів

12:55, 23 березня 2026
Уряд пояснює зміни боротьбою з шахрайством, тоді як опоненти говорять про тиск на молодих виборців.
Фото: Politico
Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала системну кампанію з посилення правил голосування в американських коледжах. Як повідомляє Politico, ці кроки спрямовані на обмеження електоральної активності студентів — групи, яка зазвичай підтримує Демократичну партію.

За оцінками експертів, навіть незначне зниження явки молоді може вплинути на боротьбу за контроль над Конгресом.

Одним із ключових рішень Міністерства освіти США стала заборона використовувати федеральну програму Federal Work Study для оплати праці студентів, які займаються реєстрацією виборців. Раніше навчальні заклади могли залучати до цієї роботи студентів із малозабезпечених сімей, однак нова директива скасувала таку можливість.

У відомстві заявили, що освітні установи мають зосереджуватися на наданні студентам професійного досвіду, а не на політичній діяльності, пов’язаній із виборами.

Крім того, Міністерство освіти попередило коледжі про можливі розслідування у разі використання даних некомерційних досліджень для підвищення явки виборців. Університетам також наказали обмежити коло осіб, яким надаються бланки для реєстрації, пояснюючи це запобіганням можливому шахрайству з боку негромадян США.

Ці дії розкритикували представники Демократичної партії. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що таким чином влада намагається обмежити голосування молоді та ускладнити доступ до виборчого процесу.

Паралельно республіканці в Конгресі просувають закон SAVE America Act, який передбачає жорсткіші вимоги до підтвердження громадянства та фотоідентифікації виборців. У низці штатів уже заборонили використовувати студентські квитки як документ для голосування. Сенатор-республіканець Джим Бенкс назвав ці заходи виправданими та відкинув застереження щодо можливого обмеження прав виборців.

За статистикою, участь молоді віком 18–29 років у виборах зростає: якщо у 2016 році голосували 39% цієї групи, то у 2020 році — вже 50%. Водночас представники університетів і правозахисники попереджають, що нові адміністративні обмеження та тиск з боку влади можуть знизити цю динаміку.

США вибори Дональд Трамп студенти

