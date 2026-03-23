Администрация Трампа ужесточает правила голосования в колледжах США, что может повлиять на явку студентов

Правительство объясняет эти изменения борьбой с мошенничеством, тогда как оппоненты говорят о давлении на молодых избирателей.

Фото: Politico

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа начала системную кампанию по ужесточению правил голосования в американских колледжах. Как сообщает Politico, эти шаги направлены на ограничение избирательной активности студентов — группы, которая обычно поддерживает Демократическую партию.

По оценкам экспертов, даже незначительное снижение явки молодежи может повлиять на борьбу за контроль над Конгрессом.

Одним из ключевых решений Министерства образования США стал запрет на использование федеральной программы Federal Work Study для оплаты труда студентов, занимающихся регистрацией избирателей. Ранее учебные заведения могли привлекать к этой работе студентов из малообеспеченных семей, однако новая директива отменила такую возможность.

В ведомстве заявили, что образовательные учреждения должны сосредоточиваться на предоставлении студентам профессионального опыта, а не на политической деятельности, связанной с выборами.

Кроме того, Министерство образования предупредило колледжи о возможных расследованиях в случае использования данных некоммерческих исследований для повышения явки избирателей. Университетам также приказали ограничить круг лиц, которым предоставляются бланки для регистрации, объясняя это предотвращением возможного мошенничества со стороны неграждан США.

Эти действия подверглись критике со стороны представителей Демократической партии. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что таким образом власти пытаются ограничить голосование молодежи и затруднить доступ к избирательному процессу.

Параллельно республиканцы в Конгрессе продвигают закон SAVE America Act, который предусматривает более жесткие требования к подтверждению гражданства и фотоидентификации избирателей. В ряде штатов уже запретили использовать студенческие билеты в качестве документа для голосования. Сенатор-республиканец Джим Бэнкс назвал эти меры оправданными и отверг опасения относительно возможного ограничения прав избирателей.

По статистике, участие молодежи в возрасте 18–29 лет в выборах растет: если в 2016 году голосовали 39% этой группы, то в 2020 году — уже 50%. В то же время представители университетов и правозащитники предупреждают, что новые административные ограничения и давление со стороны властей могут снизить эту динамику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.