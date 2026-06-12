До 50% посад штурмовиків планують віддати іноземцям, а військових із найбільшим бойовим стажем — звільняти зі служби

Частину навантаження на штурмові підрозділи мають взяти на себе іноземні добровольці.

Ілюстративне фото, джерело - Генштаб ЗСУ

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В Україні планують відкрити ринок рекрутингу іноземців для комплектування бойових підрозділів та зменшення навантаження на українських військовослужбовців. Водночас до кінця року розпочнеться поступове звільнення зі служби військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, метою нової політики є залучення іноземців до виконання бойових завдань. Зокрема, планується, що від 30% до 50% посад штурмовиків і піхотинців у майбутньому можуть бути укомплектовані іноземними громадянами.

Також уряд готує рішення щодо військовослужбовців, які найдовше проходять службу та мають найбільший бойовий досвід. Для них до кінця 2026 року планують розпочати поступове звільнення зі служби.

Михайло Федоров зазначив, що ці зміни є лише першим етапом масштабної трансформації системи комплектування війська. Наступним кроком має стати комплексне реформування процесів рекрутингу та мобілізації.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд розпочав комплексну реформу військової служби. Вона передбачає запровадження нових контрактів із визначеними строками служби, гарантовану відстрочку після завершення контракту, підвищення грошового забезпечення військових та оновлення системи рекрутингу.

Зокрема, для піхотинців середній рівень грошового забезпечення планують підвищити до близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний — до 460 тисяч гривень. Мінімальне грошове забезпечення для військовослужбовців у тилу має зрости до 30 тисяч гривень.

За словами міністра оборони, головна мета змін — зберегти життя українських військових та побудувати систему служби зі зрозумілими правилами й чіткими умовами проходження служби.

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