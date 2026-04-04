У Китаї чоловік мстився сусіду «страшилками» через колонку по 10 годин на день

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї чоловік використовував незвичний спосіб помсти сусіду — щодня понад 10 годин поспіль вмикав записи зі страшними історіями та моторошними звуками. При цьому гучність він навмисно тримав нижче дозволеного рівня, щоб уникнути штрафів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент стався в місті Гуанчжоу. Чоловік на прізвище Лу разом зі співмешканкою посварився із сусідом. Що саме стало причиною конфлікту — не уточнюється.

Після цього вони встановили колонку біля спільної стіни і почали щодня вмикати «страшилки» — зранку до обіду та знову після обіду аж до пізнього вечора. Загалом звук лунав понад 10 годин на день.

Від цього потерпали не лише сусіди за стіною, а й інші мешканці будинку. Зокрема, один із них скаржився, що через постійний шум його дитина не могла нормально готуватися до важливого іспиту.

Проблема полягала в тому, що формально порушення не було: рівень шуму становив лише 36 децибелів — це нижче допустимої норми. Тому покарати чоловіка спочатку не могли.

Зрештою постраждалий звернувся до суду. Суд став на його бік і зобов’язав припинити трансляцію записів.

Після рішення чоловік прибрав обладнання, видалив аудіо та пообіцяв більше не турбувати сусідів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.