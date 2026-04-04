В Китае мужчина мстил соседу «страшилками» через колонку по 10 часов в день

В Китае мужчина использовал необычный способ мести соседу — ежедневно более 10 часов подряд включал записи со страшными историями и жуткими звуками. При этом громкость он намеренно держал ниже допустимого уровня, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу. Мужчина по фамилии Лу вместе с сожительницей поссорился с соседом. Что именно стало причиной конфликта — не уточняется.

После этого они установили колонку у общей стены и начали ежедневно включать «страшилки» — с утра до обеда и снова после обеда до позднего вечера. В целом звук звучал более 10 часов в день.

От этого страдали не только соседи за стеной, но и другие жители дома. В частности, один из них жаловался, что из-за постоянного шума его ребенок не мог нормально готовиться к важному экзамену.

Проблема заключалась в том, что формально нарушения не было: уровень шума составлял всего 36 децибел — это ниже допустимой нормы. Поэтому сначала наказать мужчину не могли.

В итоге пострадавший обратился в суд. Суд стал на его сторону и обязал прекратить трансляцию записей.

После решения мужчина убрал оборудование, удалил аудио и пообещал больше не беспокоить соседей.

