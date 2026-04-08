В Греції дітям до 15 років закриють доступ до соцмереж із 2027 року

19:25, 8 квітня 2026
У країні вже заборонили смартфони в школах і запровадили батьківський контроль.
В Греції дітям до 15 років закриють доступ до соцмереж із 2027 року
Греція запровадить заборону на доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років із 1 січня 2027 року. Про це оголосив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, передає Independent.

За словами очільника уряду, ініціатива має на меті відповісти на зростання психологічних проблем серед підлітків — зокрема тривожності, порушень сну та залежності від онлайн-платформ.

У зверненні до молоді Міцотакіс наголосив: надмірний час перед екранами не дає мозку відпочивати, а також посилює тиск через постійні порівняння та коментарі в мережі.

Він додав, що батьки дедалі частіше повідомляють про:

  • проблеми зі сном у дітей
  • підвищений рівень тривожності
  • надмірне використання смартфонів

Згідно з опитуваннями, близько 80% респондентів підтримують таку заборону.

Грецька влада раніше:

  • заборонила використання мобільних телефонів у школах
  • створила платформи батьківського контролю для обмеження часу перед екраном

«Греція буде серед перших країн, які реалізують таку ініціативу. Але точно не останньою. Наша мета — просувати ці підходи і на рівні Європейського Союзу», — заявив прем’єр.

Подібні обмеження вже розглядають інші країни Європи — зокрема Словенія, Велика Британія, Австрія та Іспанія.

Раніше Австралія стала першою країною у світі, яка заблокувала доступ до соцмереж для користувачів молодших 16 років.

