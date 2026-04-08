  1. В мире

В Греции детям до 15 лет закроют доступ к соцсетям с 2027 года

19:25, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В стране уже запретили смартфоны в школах и ввели родительский контроль.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Греция введет запрет на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет с 1 января 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает Independent.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы правительства, инициатива направлена на ответ на рост психологических проблем среди подростков — в частности тревожности, нарушений сна и зависимости от онлайн-платформ.

В обращении к молодежи Мицотакис подчеркнул: чрезмерное время перед экранами не дает мозгу отдыхать, а также усиливает давление из-за постоянных сравнений и комментариев в сети.

Он добавил, что родители все чаще сообщают о:

  • проблемах со сном у детей
  • повышенном уровне тревожности
  • чрезмерном использовании смартфонов

Согласно опросам, около 80% респондентов поддерживают такой запрет.

Греческие власти ранее:

  • запретили использование мобильных телефонов в школах
  • создали платформы родительского контроля для ограничения времени перед экраном

«Греция будет среди первых стран, которые реализуют такую инициативу. Но точно не последней. Наша цель — продвигать эти подходы и на уровне Европейского Союза», — заявил премьер.

Подобные ограничения уже рассматривают другие страны Европы — в частности Словения, Великобритания, Австрия и Испания.

Ранее Австралия стала первой страной в мире, которая заблокировала доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Греция соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]