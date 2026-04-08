В Греции детям до 15 лет закроют доступ к соцсетям с 2027 года
Греция введет запрет на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет с 1 января 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает Independent.
По словам главы правительства, инициатива направлена на ответ на рост психологических проблем среди подростков — в частности тревожности, нарушений сна и зависимости от онлайн-платформ.
В обращении к молодежи Мицотакис подчеркнул: чрезмерное время перед экранами не дает мозгу отдыхать, а также усиливает давление из-за постоянных сравнений и комментариев в сети.
Он добавил, что родители все чаще сообщают о:
- проблемах со сном у детей
- повышенном уровне тревожности
- чрезмерном использовании смартфонов
Согласно опросам, около 80% респондентов поддерживают такой запрет.
Греческие власти ранее:
- запретили использование мобильных телефонов в школах
- создали платформы родительского контроля для ограничения времени перед экраном
«Греция будет среди первых стран, которые реализуют такую инициативу. Но точно не последней. Наша цель — продвигать эти подходы и на уровне Европейского Союза», — заявил премьер.
Подобные ограничения уже рассматривают другие страны Европы — в частности Словения, Великобритания, Австрия и Испания.
Ранее Австралия стала первой страной в мире, которая заблокировала доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет.
