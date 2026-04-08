В Греции детям до 15 лет закроют доступ к соцсетям с 2027 года

В стране уже запретили смартфоны в школах и ввели родительский контроль.

Греция введет запрет на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет с 1 января 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает Independent.

По словам главы правительства, инициатива направлена на ответ на рост психологических проблем среди подростков — в частности тревожности, нарушений сна и зависимости от онлайн-платформ.

В обращении к молодежи Мицотакис подчеркнул: чрезмерное время перед экранами не дает мозгу отдыхать, а также усиливает давление из-за постоянных сравнений и комментариев в сети.

Он добавил, что родители все чаще сообщают о:

проблемах со сном у детей

повышенном уровне тревожности

чрезмерном использовании смартфонов

Согласно опросам, около 80% респондентов поддерживают такой запрет.

Греческие власти ранее:

запретили использование мобильных телефонов в школах

создали платформы родительского контроля для ограничения времени перед экраном

«Греция будет среди первых стран, которые реализуют такую инициативу. Но точно не последней. Наша цель — продвигать эти подходы и на уровне Европейского Союза», — заявил премьер.

Подобные ограничения уже рассматривают другие страны Европы — в частности Словения, Великобритания, Австрия и Испания.

Ранее Австралия стала первой страной в мире, которая заблокировала доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет.

