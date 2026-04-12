Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа можуть провести бій вже цієї осені — Netflix

19:53, 12 квітня 2026
Netflix заявив про підготовку до поєдинку, але переговори між сторонами тривають.
Стримінгова платформа Netflix повідомила про підготовку до поєдинку між колишніми чемпіонами світу у надважкій вазі — Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. За попередніми даними, бій може відбутися вже восени 2026 року. Про це компанія повідомила у соцмережі X.

Згідно з анонсом, поєдинок планують провести на території Великої Британії, а Netflix виступить офіційним транслятором події. Інших деталей, зокрема точної дати та місця проведення, наразі не розкривають.

Водночас контракт на проведення бою поки не підписано. Зокрема, Ентоні Джошуа публічно не підтвердив свою участь у поєдинку, а сторони продовжують переговори щодо комерційних і трансляційних умов.

Очікується, що у разі організації цей бій може стати одним із найгучніших у надважкій вазі за останні роки, адже зустріч Ф’юрі та Джошуа тривалий час залишається однією з найбільш очікуваних у професійному боксі.

бокс

