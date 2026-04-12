Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут провести бой уже этой осенью — Netflix

19:53, 12 апреля 2026
Netflix заявил о подготовке к поединку, однако переговоры между сторонами продолжаются.
Стриминговая платформа Netflix сообщила о подготовке к поединку между бывшими чемпионами мира в тяжелом весе — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. По предварительным данным, бой может состояться уже осенью 2026 года. Об этом компания сообщила в соцсети X.

Согласно анонсу, поединок планируют провести на территории Великобритании, а Netflix выступит официальным транслятором события. Другие детали, в частности точная дата и место проведения, пока не раскрываются.

В то же время контракт на проведение боя пока не подписан. В частности, Энтони Джошуа публично не подтвердил свое участие в поединке, а стороны продолжают переговоры по коммерческим и трансляционным условиям.

Ожидается, что в случае организации этот бой может стать одним из самых громких в тяжелом весе за последние годы, поскольку встреча Фьюри и Джошуа длительное время остается одной из самых ожидаемых в профессиональном боксе.

бокс

